Москва, , 14:51 — REGNUM Российским властям следует внимательнее относиться к собственной культурной политике. Об этом 2 сентября заявил политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Анатолий Кошкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Хотелось бы, чтобы власти не ограничивались констатацией, а предпринимали соответствующие практические действия, шаги по противоборству ещё более активному нашим недругам — причём недругам, прямо скажем, не только за рубежом, но и в нашей стране», — заявил Кошкин.

В России под видом «либерально-демократических» соображений пересматривают кардинально итоги Второй мировой войны и при этом ищут только негативные аспекты.

«Обратите внимание на кинематограф: можно по пальцам пересчитать новые фильмы, которые более-менее объективно излагают историю Великой Отечественной войны. Сейчас не советский солдат, не советский офицер, не советский генерал стал центральной фигурой, а кровавый НКВД-шник! Нет ни одного фильма, чтобы эта тема не мусолилась», — отметил Кошкин.

«Те, кто выступают у нас за контрнаступление в этом плане, наше руководство должно задуматься, что не надо таким сценаристам и режиссёрам давать деньги и ассигнования на эти фильмы», — подчеркнул он.