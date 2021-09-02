Джакарта, , 14:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и Австралия планируют провести встречу в формате «два плюс два», сообщает Kompas.

Австралия Simon Clancy

Встреча состоится между министрами иностранных дел и министрами обороны Индонезии и Австралии.

«Чтобы продолжить укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между двумя странами, которое было сформировано в 2018 году, Индонезия и Австралия планируют провести встречу в формате «два плюс два», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам главы МИД Индонезии, встреча состоится в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что правительство продолжает сотрудничать с различными странами в борьбе с COVID-19, в том числе с Австралией.

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