Индонезия и Австралия проведут встречу в формате «два плюс два»
Джакарта, 2 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и Австралия планируют провести встречу в формате «два плюс два», сообщает Kompas.
Встреча состоится между министрами иностранных дел и министрами обороны Индонезии и Австралии.
«Чтобы продолжить укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между двумя странами, которое было сформировано в 2018 году, Индонезия и Австралия планируют провести встречу в формате «два плюс два», — заявила глава МИД Индонезии.
По словам главы МИД Индонезии, встреча состоится в ближайшем будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что правительство продолжает сотрудничать с различными странами в борьбе с COVID-19, в том числе с Австралией.