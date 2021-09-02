Уфа, 2 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Приговор суда в отношении одиннадцати обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр намерена обжаловать прокуратура в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

TaxRebate.org.uk Игорный бизнес

В суде было установлено, что в г. Стерлитамаке с марта 2016 года по октябрь 2019 года фигуранты уголовного дела установили в двух частных жилых домах игровое оборудование и, используя контрафактное программное обеспечение, проводили там азартные игры. При этом правообладателям авторских прав был причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. В итоге члены группы незаконно извлекли доход более 30 млн рублей.

Помимо этого, одного фигуранта уголовного дела обвинили в организации угона автомобиля и инсценировке дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомашин.

«На основании документов о якобы получении транспортным средством «Мерседес-Бенц» механических повреждений страховая компания выплатила фигуранту уголовного дела деньги в размере 400 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что обвиняемые свою вину признали частично.

Суд назначил одному подсудимому наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным участникам — от одного года четырех месяцев до двух лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательными сроками от 2,6 лет до трех лет.

Отмечается, что прокуратура Башкирии посчитала этот приговор Стерлитамакского городского суда слишком мягким, поэтому намерена его обжаловать.