2 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 18:48 — REGNUM



Предстоятель Халдейской католической церкви патриарх Луис Рафаэль Сако Saint-adday.com

Предстоятель Халдейской католической церкви патриарх Луис Рафаэль Сако подверг критике визит в Ирак президента Франции Эммануэля Макрона, принявшего участие в саммите «Багдадской платформы». Как заявил патриарх в интервью ватиканскому католическому агентству Agenzia Fides, «международный саммит, состоявшийся в Багдаде с участием президента Франции, стал важным событием, сильным знаком поддержки Ирака на его пути к восстановлению стабильности. Однако иные моменты визита Эммануэля Макрона в Ирак, особенно его поездка в Мосул, были отмечены жестами и словами, которые многим иракцам кажутся неподходящими и могут вызвать недопонимание».

В целом Сако назвал посещение французским президентом страны «поспешным и плохо подготовленным». Во-первых, патриарх считает, что он прошел в духе визитов западных лидеров на Ближний Восток, когда те выставляли себя потенциальными «разрешителями» конфликтов. Сако напомнил в этой связи американскую миссию в Афганистане и «множество обещаний», которые были даны (в том числе Парижем — С.С.) Ливану. «Реальность такова, что западные страны ничего не могут сделать, особенно сейчас, когда все они заняты решением своих экономических проблем и сосредоточением на борьбе с пандемией», — констатировал глава Халдейской церкви. Во-вторых, он указал на опасность мифа о Западе как защитнике христиан. По мнению Сако, это «легенда, которая нанесла большой урон. И некоторые моменты визита Макрона в Мосул стали еще одним возрождением этой легенды». В городе президент Франции посетил католическую церковь, в которой служат отцы-доминиканцы. И собеседниками Макрона стали «в основном европейцы», а «присутствующие иракские епископы выглядели гостями». Помимо того, неприятное впечатление, отмечает агентство, произвело пребывание французского лидера в мосульской мечети Аль-Нури, вызвавшее критику некоторых суннитских имамов».

«Часовая церковь» в Мосуле, Ирак Elysee.fr

Реакция халдейского патриарха контрастирует с оценками, которые визиту Макрона дала французская католическая газета La Croix. Издание посвятило поездке президента несколько публикаций, ретранслировав соображения как геополитического характера, так и церковного. Ссылаясь на мнения экспертов, газета отмечала, что в президентском окружении собираются таким образом отправить сигнал о намерении Франции продолжить «борьбу с терроризмом в Ираке». При этом Париж беспокоили не только остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и рост влияния шиитских ополченцев, а также «пустота», оставляемая американцами после объявления о своем уходе из страны. Визит в Ирак в этом контексте виделся не столько «серьезным сдвигом французской дипломатии», сколько «попыткой Парижа позиционировать себя поборником многосторонности в регионе в ситуации тектонических сдвигов из-за выхода США из Афганистана, избрания в Иране нового консервативного президента Ибрахима Раиси, перестройки отношений Вашингтона с рядом стран Персидского залива». Но что все это дает иракским христианам и мусульманам, на фоне которых решил показаться Макрон?

Франции, да и не только ей, а и прочим западным странам, очень многое подпортил уход США из Афганистана, точнее, то, как он проходил и какие последствия стали проявляться. Оказалось, что создаваемые американцами политические конструкции нежизнеспособны. В том же Афганистане они посыпались всего за несколько дней, став домом на песке, который разрушает первая набежавшая волна. Так что патриарх Сако далеко не случайно упомянул «афганский фактор», комментируя поездку Макрона. Когда глава Халдейской церкви подчеркивал, что «если Франция откроет консульство в Мосуле или построит там аэропорт, то это не вопросы, которые касаются епископов, и не вещи, по которым епископы должны консультироваться с местными гражданскими властями», за этим стояло отрицание западных рецептов выстраивания государственных и общественных отношений, которые десятилетия навязывались Ближнему Востоку. А также неверие в то, что у Парижа получится в регионе сделать что-то лучше, чем это пытался сделать Вашингтон. Судя по всему, сказать вслух о таких очевидных вещах Сако помогла еще и позиция Ватикана, которую в недавнем заявлении продемонстрировал папа Римский Франциск, осудивший вмешательство Запада в Афганистан с попыткой навязать демократию.

Визит папы Римского Франциска в Ирак. Март 2021 года Saint-adday.com

Напомним, что понтифик привел по этому поводу следующие слова президента России Владимира Путина: «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим «лекалам», не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы». И хотя первоначально папа приписал их немецкому канцлеру Ангеле Меркель, кто знает, было ли это просто ошибкой или Франциск сознательно допустил оговорку, которая помогла диагностике российского президента получить более широкое распространение. А дальше одни вопросы. Если Запад с его стремлением внедрять исключительно свои модели провалился на Ближнем Востоке, то кто может стабилизировать регион, что, помимо всего, будет способствовать улучшению ситуации с христианским присутствием здесь? Возможно, Россия с ее опытом мирного сосуществования христиан и мусульман. Но финансово Москва не потянет в одиночку этот проект. Может, тогда Китай присоединится к России? Учитывая, что у Святого престола хорошие отношения как с Москвой, так и с Пекином, ватиканская дипломатия была бы, наверно, заинтересована в подобном решении.