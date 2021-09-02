Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Свердловские власти хотят привить от гриппа от 75 до 100 процентов населения из групп риска. Об этом сообщила замглавы свердловского управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарёва.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

Ранее регион получил более 1 млн 300 тыс. доз вакцины от гриппа, которую планируют распределить по медицинским учреждениям в ближайшие дни. Данную партию планируется полностью задействовать до середины октября.

«По группам риска мы планируем привить от 75% до 100%», — сказала Пономарёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регион получил партию «детской» вакцины от гриппа.