Сестрорецк, Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Сотрудники Службы государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор Санкт‑Петербурга) проверили новый завод по производству двигателей ООО «Хендэ Виа Рус» (корпорация Hyundai) и подтвердили соответствие предприятия предъявляемым требованиям.

Gov.spb.ru Завод двигателей Hyundai в Петербурге

Как сообщалось ранее, предприятие необходимо для дальнейшей локализации производства Hyundai в России, оно даст Петербургу более 500 рабочих мест. Прямые инвестиции в рамках специального инвестиционного контракта составляют 13,1 млрд рублей. Производственная мощность завода составляет 330 тыс. двигателей в год, которые будут поставляться, в том числе, на экспорт.

Созданный на Левашовском шоссе в Сестрорецке производственный объект включает в себя производственный корпус общей площадью 35 653,4 кв. метров, контрольно-пропускной пункт — 97,6 кв. метров, здание для испытания двигателей — 1 119 кв. метров и другие корпуса.

В рамках итоговой проверки сотрудниками надзорного ведомства оценивалось исполнение требований проектной документации, в том числе по пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

По результатам осмотра построенных объектов начальник Госстройнадзора Санкт‑Петербурга Владимир Болдырев сообщил, что у ведомства есть все основания для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.