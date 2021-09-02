Нижний Новгород, 2 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Самой крупной статьей расходов перед началом учебного года в Нижнем Новгороде стала покупка одежды и обуви для школьников. Каждый четвертый родитель потратил на них свыше десяти тысяч рублей. Такие данные опубликовал Институт проблем социального управления 2 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

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По данным соцопроса, основные траты перед началом учебного года «не превышают трех тысяч рублей». Исключение составила покупка одежды и обуви для детей.

«Каждому четвертому покупка обошлась в сумму от трех до десяти тысяч рублей (26,6%). Еще примерно столько же (26,8%) затратили свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, почти половина опрошенных уже заплатила некий «добровольный спонсорский взнос» (22,7% менее одной тысячи рублей, 1,4% — более 10 тысяч рублей). А также взносы на школьные нужды: каждый третий отдал на это от одной до трех тысяч рублей».

Исследователи отмечают, что родители школьников Нижегородской области «в последние пять лет сталкивались и необходимостью оплачивать из своего кармана опции, которые находятся в ведении школьных администраций: ремонт, охрану и техническое оснащение».

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, «у нижегородцев есть достаточно четкое понимание того, за что нужно платить родителям школьников, а что в школе должно финансироваться из других источников».

»И если в первом случае есть достаточно сильная корреляция между «должны» и «платим», включая подарки учителям и питание учеников. То в обеспечении занятий есть очень большие расхождения. Так, только один из десяти считает, что за ремонт, охрану и техническое оснащение школы нужно платить. При этом доставать для того собственный кошелек приходилось трем из десяти родителей. Почти 22% опрошенных считают, что родители ни за что платить не должны вовсе, включая школьную одежду, канцтовары и даже дополнительные занятия», — сказал он.