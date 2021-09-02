Москва, 2 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Отклонение Кремлём возможности встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в близком будущем совершенно логично и понятно, высказал своё мнение обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 2 сентября, комментируя позицию Кремля о возможной встречи лидеров двух стран.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Как сообщалось, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена, но пока далеки от согласования повестки дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Для того чтобы удержаться у власти, у Зеленского сегодня нет другого варианта, как усиливать зависимость Украины от США. Что и подтвердили результаты его визита в Вашингтон и встречи с Джо Байденом.

Нынешний президент Украины будет и дальше выставлять себя в качестве единственного проводника и гаранта этой зависимости.

Это опасная для него стезя, так как на ней он провоцирует негативное отношение к себе, в том числе, и со стороны радикальных националистов, но он встал на неё и отворачивать не собирается.

Соответственно, разговоры с его стороны о том, что якобы готовится его встреча и с президентом России, в этом контексте представляются внутриполитической дымовой завесой, своего рода «надуванием щёк». Зачем Владимиру Путину помогать Зеленскому в этой махинации», — задаётся вопросом Михаил Демурин.

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