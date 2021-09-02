Варшава, 2 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Польши Беата Мазурек на своей странице в Twitter призвала уполномоченного по правам ребенка в Польше Миколая Павляка и министра образования республики Пшемыслава Чарнека отреагировать на недавнюю публикацию в СМИ «Властители тел и умов».

(сс) Wokandapix Подросток

В данном материале содержится информация о том, что в Молодежном воспитательном центре, который находится в Ренице под Щецином (Польша) и где содержатся трудные подростки, регулярно фиксируется физическое и психологическое насилие по отношению к воспитанникам.

«Прижигание кожи, удары по лицу кулаками, телескопической палкой, металлическим фонариком как со стороны воспитанников, так и воспитателей — это реальность Молодежного воспитательного центра в Ренице под Щецином, которая была описана в репортаже. Но реакции властей после публикации пока так и не последовало», — указывает Мазурек.

По словам депутата, журналисты установили, что многие из подопечных этого учреждения утверждают, что это место хуже, чем колония или другие закрытые учреждения.

«У подростков из центра в Ренице есть два варианта: либо они станут «блатными», либо присоединятся к группе, «поддерживающей порядок» и избивающей других по указанию воспитателей. Таким образом, вместо ресоциализации они знакомятся с основами жизни за решеткой», — сетует она.