Вашингтон, 2 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Американский актёр Брэд Питт подал заявление с требованием отменить решение об отстранении судьи Удеркирка. Об этом 2 сентября пишет издание Spletnik.

Publicdomainpictures.net Анджелина Джоли и Брэд Питт

Как говорится в заявлении, бывшая жена Питта, актриса Анджелина Джоли, знала о связи адвокатов актёра и судьи Удеркирка. «…важное и взвешенное решение об опеке будет полностью отменено в результате административной ошибки, которая совершенно не связана с существом самого спора об опеке», — считают представители Питта.

Ранее Анджелина Джоли добилась отстранения судьи Удеркирка от судебного процесса по делу о совместной опеке над их с Брэдом Питтом детьми. Причиной стало деловое сотрудничество Удеркирка с адвокатами актёра.

ИА REGNUM напоминает, что Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили о разводе в 2016 году. В 2021 году Питт добился решения о совместной опеке над их шестью детьми, однако актриса настаивает на единоличной опеке.