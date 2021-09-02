Весь мир, 15 марта, 2013, 14:20 — ИА Регнум. Киргизия и Австрия подписали ряд документов о сотрудничестве. Об этом было заявлено сегодня, 15 марта, в ходе киргизско-австрийского бизнес-форума, проходящего в рамках официального визита президента Австрии Хайнца Фишера в Киргизскую Республику, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, были подписаны меморандумы: о сотрудничестве в аэронавигации - между Госпредприятием "Кыргыаэронавигация" и австрийской компанией "Frequentis AG", о сотрудничестве в фармакологии - между госпиталем микрохирургии глаза им.Исманкулова и фармацевтической компанией "Askin & Co GmbH", и о сотрудничестве в образовании - между Киргизским экономическим университетом им. Рыскулбекова и университетом прикладных наук Кремс.