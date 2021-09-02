Гергебильский район, Дагестан, 2 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Дагестане попали под следствие семеро жителей Гергебильского района. Их подозревают в хищении денежных средств со сберкнижек детей-инвалидов, сообщили 2 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Фигуранты уголовного дела в 2015—2019 годы оформили опекунство над 38 детьми-инвалидами, воспитывавшимися в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На опекунов оформили сберегательные книжки, на которые перечислялись денежные средства для нужд инвалидов. Однако мошенники, сняв их со счетов, не стали тратить их на детей, а распорядились ими в собственных целях. В общей сложности было похищено от 360 тыс. рублей до 2 млн рублей.

В настоящее время ведется следствие, предпринимаются меры для возмещения нанесенного злоумышленниками ущерба.