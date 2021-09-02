Москва, 2 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В России сократились объемы перевозок жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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По оценке первого зампреда правительства РФ, в 2021 году объём авиаперевозок удастся частично восстановить.

«Общий объем авиаперевозок жителей Дальнего Востока упал до 5,5 млн человек. В 2021 году он восстанавливается, но вряд ли превысит 7 млн человек. Мы планируем около 6,8 млн человек», — сказал Белоусов.