Владивосток, 2 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Из-за большого улова красной рыбы в нынешнем году цена на нее и на красную икру будет снижаться. Об этом 2 сентября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

Наталья Диева ИА REGNUM Бутерброды с красной икрой

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«Мы в этом году достаточно большой объем красной рыбы поймали — это сейчас порядка 500 тыс. т. В прошлом году это было около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — сказал он в интервью РБК.

Также Шестаков уточнил, что на данный момент цены, по его мнению, не снижаются из-за того, что путина только завершается и «логистически просто не вся продукция поступила в таком массовом объеме на внутренний рынок».

Помимо того, глава Росрыболовства отметил, что для повышения потребления рыбы нужно вести борьбу с «сильными наценками» и развивать аквакультуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор группы «Русагро» Максим Басов заявил, что в 2021 году агрохолдинг «Русагро» не ожидает дефицита сахара в России, однако точные оценки об объеме производства этого вида продукции можно будет сделать позднее.