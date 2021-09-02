Москва, 2 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Российские власти стали активнее работать в сфере защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом 2 сентября заявил политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анатолий Кошкин

«Я в последнее время замечаю, что в отличие от предыдущих лет в нашей стране растёт противодействие попыткам исказить историю войны победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне в целом», — заявил Кошкин.

По его словам, в этом смысле весьма значимо заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «нападки на Иосифа Сталина» и «сваливание в одну кучу, что он делал в довоенное время, в военное и после войны — это атака на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны».

«Не менее значимо, что он сказал: осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить Российскую Федерацию. Мне кажется, это очень важная констатация», — подчеркнул Кошкин.

«Хотелось бы, чтобы власти не ограничивались этой констатацией, а принимали соответствующие практические действия и шаги по противоборству ещё более активному нашим недругам как за рубежом, так и в нашей стране», — добавил он.