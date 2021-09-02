Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров оценил развитие Екатеринбурга за последние несколько лет. Своё мнение он высказал на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает областной департамент информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Прошло несколько лет с моего прошлого визита. Город хорошеет на глазах, мощно развивается», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министр посетил Свердловскую область. В ходе визита он сделал ряд заявлений, в частности, ответил на обвинение спортсменов России в употреблении допинга.