Джакарта, 2 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство продолжает сотрудничать с различными странами в борьбе с COVID-19, в том числе с Австралией, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Одним из способов установления сотрудничества было активное общение между президентом Джоко Видодо и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

«Усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с COVID-19 также очень интенсивно проводятся на самом высоком уровне руководства двух стран», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Австралии.