Москва, 2 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Не стоит связывать повышение размера материнского капитала в России с предвыборной кампанией или необходимостью усиления позиции действующей власти, что в данный момент нередко эксплуатируется различными СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

«Индексация материнского капитала является планомерной и адекватной мерой, обеспечивающей защиту социальных выплат перед инфляцией.

Однако уровень индексации чуть более 4% в большей степени соответствует таргету ЦБ РФ, нежели реально фиксируемому Росстатом показателю на уровне 6,8%.

Это генерирует определенные риски для проводимой в стране социальной политики. В случае стабилизации уровня инфляции в течение 2022 года данная мера окажется действенной.

Однако при более высоком темпе роста цен эффективность программы маткапитала в России будет снижена», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тыс. рублей на первого ребенка и 665 тыс. рублей на второго.

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