Москва, 2 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Цифровой сервис постановки граждан на учёт по месту пребывания стал доступен на портале «Госуслуг». Об этом сообщает 2 сентября пресс-служба МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Бокситогорск

В ведомстве уточнили, что теперь ни гражданину, ни собственникам жилого помещения не нужно посещать подразделения МВД, многофункциональные центры или управляющие компании. Согласие собственника можно получить в электронном виде.

От пользователя и участников процедуры регистрации потребуются подтверждённые учётные записи и наличие прав в реестре недвижимости. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет пользователя в виде электронного документа.

«Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа», — говорится в сообщении. Новая возможность доступна во всех регионах РФ.