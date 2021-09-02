Уфа, 2 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Башкирии мужчину обвинили в избиении своей матери. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МВД пореспбулике.

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По версии следствия, в г. Белорецке 27-летний обвиняемый нанес многочисленные удары своей матери. В результате врачи диагностировали у 47-летней женщины перелом челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жительницу Башкирии заподозрили в убийстве своего супруга.