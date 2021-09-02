Москва, 2 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке необходимо вкладывать средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения. Об этом 2 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Минздрава отметил, что в ДФО активно вводят объекты здравоохранения. Так в период с 2019 по 2020 год было введено в эксплуатацию 197 медицинских учреждений. Также планируется ввести еще 321 объект здравоохранения и отремонтировать 421.

«Тем самым мы закрываем плановые значения. Но инфраструктура дальневосточного здравоохранения требует точечных решений. Вложения в систему здравоохранения инфраструктурные необходимы. Мы планируем поставить 7 тыс. единиц медицинского оборудования», — сказал Мурашко.