Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе на аукционе продадут редкий родстер Lamborghini Centenario. Тираж модели составил всего 20 экземпляров. Информация об авто размещена на сайте DuPont Registry.

DuPont Registry Lamborghini Centenario

Модель была выпущена в 2017 году. Lamborghini Centenario Roadster оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 759 л. с., который сочетается с 7-ступенчатой полуавтоматической трансмиссией.

С от 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,8 с. Максимальная скорость модели составляет почти 350 км/ч. Кузов машины имеет двухцветную окраску из голубых и синих оттенков Blue Cepheus и Blue Hera.

Напомним, Lamborghini Centenario был выпущен к 100-летию основателя компании Ферруччо Ламборгини.

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