Орел, 2 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Орле из-за несданного вовремя жилого дома, возводимого на средства дольщиков. Деньги, как полагают следователи, руководство компании растратило. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской область Татьяна Цуканова 2 сентября по итогам межведомственного совещания по вопросу защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Уголовное дело возбуждено по статье о растрате в особо крупном размере при строительстве жилого дома по позиции 4 по ул. Космонавтов. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, по версии следствия, с октября 2016 года по январь 2021 года руководство ООО «УниСтрой» заключило договоры о долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Застройщик взял обязательства ввести жилой дом в эксплуатацию и передать его участникам долевого строительства не позднее апреля 2019 года. Однако дом до сих пор не сдан. По данным следствия, дольщики перечислили застройщику более 121 млн рублей, для завершения строительства были привлечены кредитные и заемные средства в сумме свыше 297 миллионов рублей.

«Руководством ООО «Унистрой» указанные денежные средства были похищены и перечислены на счета иных организаций, чем было допущено их нецелевое расходование и причинен участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере», — считают следователи.

В настоящее время руководитель ООО «Унистрой» задержан следователем при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Орловской области. В отношении него и других сотрудников организации застройщика проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования указанного уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области. В прокуратуре также пообещали дать оценку действиям должностных лиц региональных органов, уполномоченных на решение вопросов в сфере долевого строительства.

Добавим, что ранее в Советский суд Орла поступило уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении единственного участника и директора ООО «Унистрой-Орел» — застройщика жилого дома позиции 2 по ул. Космонавтов в Орле. Материальный ущерб в сумму более 67 млн рублей причинен 71 гражданину — участнику долевого строительства.