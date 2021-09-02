Владивосток, 2 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В 2021 году агрохолдинг «Русагро» не ожидает дефицита сахара в России, однако точные оценки об объеме производства этого вида продукции можно будет сделать позднее. Об этом 2 сентября заявил журналистам гендиректор группы «Русагро» Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

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По словам Басова, в этом году в России посевы сахарной свеклы увеличились на 10%, однако при этом наблюдались далеко не самые лучшие климатические условия.

«Поэтому мы понимаем, что урожай свеклы и, соответственно, производство свекловичного сахара будет больше прошлого года. Дефицита сахара точно не возникнет, но точно (относительно объема производства — ред.) мы это будем понимать в октябре. Еще очень много неопределенности, связанной с погодой», — сказал гендиректор группы «Русагро».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин дал распоряжение увеличить количество авиарейсов на Дальнем Востоке и повысить транспортную связь регионов между собой.