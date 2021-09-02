Сыктывкар, 2 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии — 1491. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре (+87) и Ухте (+47). Всего под медицинским наблюдением находятся 7586 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили ещё 18 985 случаев заражения коронавирусом.