Пенза, 2 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 2370 пострадавших от их укусов, из них 615 — дети до 14 лет). Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

На сегодняшний день на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 1677 клещей, снятых с людей, в 264 из них обнаружены возбудители заболевания.

Противоклещевыми обработками по Пензенской области охвачено 227,4 гектаров на территории 125 объектов. При этом за истекшую неделю акарицидные обработки не велись.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 12 августа пострадавшими от клещей числились 2197 жителей Пензенской области, в том числе 552 ребенка в возрасте до 14 лет.

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