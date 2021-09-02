Екатеринбург, 2 сентября 2021, 14:14 — REGNUM Западным странам выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять на Россию», заявил 2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями спортивного общества Свердловской области.
Министр напомнил о высказывании президента Украины Владимира Зеленского в начале августа: «Если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским передала в Белый дом список из 450 человек, которых Киев считает «политзаключенными».
Читайте также: Зеленский просит у Байдена отбить у России украинских «пленных»