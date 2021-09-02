Тбилиси, 2 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан не видит предпосылок для нормализации отношений России и Грузии. Об этом она 2 сентября заявила журналистам.

Посольства США в Тбилиси Посол США в Грузии Келли Дегнан

Американский дипломат ответила на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее сказал, что Москва готова восстанавливать отношения с Тбилиси, если Грузия готова к добрососедским отношениям.

«Пока грузины не увидят чёткие шаги в отношении «оккупированных территорий», заявления Кремля не имеют большого веса, — сказала Дегнан. — Я не вижу шагов в этом направлении».

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. 26 августа того же года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.