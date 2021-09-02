Тюмень, 2 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Тюменской области, а раскопках Тарханского острога археологи обнаружили наконечники стрел и пули для ружей XVII века. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на старшего научного сотрудника Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяну Рафикову.

Археология

Тарханский острог — памятник археологии XIV—XVII веков в Ярковском районе, в окрестностях села Карбаны, и является одним из первых русских поселений в Сибири, основанном на реке Тобол в 1628 году. Изначально в остроге проживали казаки-годовальщики, которых присылали из Тюмени. В середине XVIII века острог стал земледельческой слободой.

«И, что немаловажно, он не испорчен застройкой XIX — XXI веков. Это большая редкость. Находки различны, есть и предметы быта, и наконечники стрел, и пули для ружей, относящиеся к XVII веку», — отмечает Татьяна Рафикова.

Археологи работали на остроге с 26 июля по 20 августа. Раскопки организовал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Виктор Зах. Он искал этот памятник два года. Чтобы обнаружить древнее поселение, ему пришлось сопоставить множество исторических карт и документов.