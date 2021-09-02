Москва, 2 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Индексация материнского капитала в 4% — это в целом нормальное значение, но если индексация зависит от инфляции в России, к которой, как правило, привязывают индексацию всех социальных выплат, в том числе и пенсий, то стоило бы поднять размер маткапитала не на 4%, а на 5 или 5,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

«С другой стороны, количество выплат, как детских, так и пенсионных, в этом году превысит 1 триллион рублей — речь о новогодних выплатах, о 10 тыс. рублей на сборы в школу и таких же выплатах пенсионерам, которые получатели уже видят на счетах.

Поэтому социальные выплаты в 2021 году и так превысили все прогнозы и ожидания, даже несмотря на пандемию и то, что этот год выборный и от властей можно было ожидать чего-то подобного, дабы задобрить электорат.

В перспективе стоит ожидать и дальнейшего повышения размеров маткапитала на 4−5% ежегодно. То есть в 2023 году оно составит 525−530 тысяч на первого ребенка и 168−170 тысяч рублей дополнительно на второго ребенка. Другое дело, что стоимость услуг и продуктов, которые доступны к покупке и оплате за маткапитал, растут несколько быстрее.

Как пример можно взять ту же недвижимость, которая за 8 месяцев 2021 года выросла более чем на 10%, несмотря на постепенное охлаждение рынка летом и небольшую коррекцию цен.

Возможно, в ближайшие годы будут расширяться возможности для применения средств и, как один из наиболее вероятных вариантов, будет добавлена какая-либо опция, связанная с фондовым рынком, к примеру, зачисление средств на ИИС без права нецелевого вывода средств», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тыс. рублей на первого ребенка и 665 тыс. рублей на второго, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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