Киев, 2 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Украина через 2−3 года может выйти на беспрецедентное для европейских стран за пределами НАТО сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности, заявил 2 сентября депутат Рады, глава парламентского комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Депутат уточнил, что такой «прорыв» стал возможен после подписания рамочного соглашения между Украиной и США о стратегических принципах оборонного партнерства.

«Этот договор не декларативный, он расписан по конкретным направлениям, которые не только усиливают нашу оборону и безопасность в защите от вооруженной агрессии Российской Федерации, а также еще и усиливают стратегическую позицию нашего государства при любом возможном расширении агрессии», — подчеркнул парламентарий.

Завитневич отметил, что ещё никогда за 30 лет независимости Украина не имела столь близких отношений в оборонной сфере с США, которые удалось построить сейчас.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября в Вашингтоне было подписано военное соглашение, как заявлено, «определяющее новый этап сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности». После подписания президент Зеленский анонсировал визит в Киев министра обороны США Ллойда Остина — «чтобы конкретизировать планы военного сотрудничества между странами».