Бишкек, 2 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию поступили уведомления от 18 партий, которые намерены выдвинуть своих кандидатов в депутаты парламента Киргизии, которые пройдут. Об этом сообщили в Центризбиркоме сегодня, 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Киргизии

По данным ведомства, подали документы об участии в парламентских выборах следующие политические блоки: «Актив», «Альянс», «Альянс политических сил», «Власть народу», «Надежда народа», «Партия зеленых», «Патриотическая партия единения», «Сила в единстве», «Социал-демократы», «Азаттык», «Акыйкат Кыргызстан», «Ар-Намыс», «Ата Мекен», «Жаратман эл», «Ишеним», «Улуттар биримдиги», «Ыйман Нуру» и «Ынтымак».

Отметим, что всего в Киргизии официально зарегистрировано 290 политических партий

Также стало известно о том, что кандидаты в депутаты республиканского парламента по одномандатным округам могут сдать документы для регистрации на предстоящих выборах до 13 октября включительно.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года.

Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будет избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от политических партий и еще 36 — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.