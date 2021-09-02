Грязи, Липецкая область, 2 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 сентября состоялось открытие моста через железнодорожные пути на станции Грязи-Волгоградские. Как сообщает ИА REGNUM, символическую ленточку при въезде на автомобильный путепровод перерезали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Павел Иванов и руководитель Грязинского района Владимир Рощупкин.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов на церемонии открытия

Решение о проведении ремонта моста было принято по результатам его обследования и оценки состояния как предаварийное. Рассматривались различные варианты, но в связи с конструктивными особенностями путепровода провести работы без перекрытия моста для движения автомобильного транспорта было нельзя. В ходе капремонта заменили элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложили тротуары, установили новые опоры освещения, сделали барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтировали стоечные опоры и пролетные строения.

Благодаря совместному финансированию, взаимной поддержке и профессионализму строителей, подрядчик выполнил все работы в кратчайший срок. По технологии капитального ремонта путепровод был закрыт для движения автомобилей с 10 мая по 31 августа. Время производства работ было перенесено на летние месяцы для совмещения с каникулами для максимального удобства грязинцев. Администрация города скорректировала схемы движения общественного транспорта на период ремонта путепровода. Для минимизации неудобств был уложен временный дорожный настил для пешеходов, а для спецтранспорта — скорой медицинской помощи, полиции, МЧС — оборудовали технологический переезд. Обновленный объект перешел с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.

«Очень приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее безопаснее и комфортнее, — отметил Игорь Артамонов. — Многие сомневались, что мост удастся открыть так быстро, но мы показали, что при грамотном подходе к делу все возможно. Подрядчик обещал уложиться к 1 сентября и успешно справился».