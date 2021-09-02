Архангельск, 2 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Жилой фонд Архангельска подключат к отоплению раньше обычного. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Кот на батарее

«Приняли решение включить отопление в жилых домах раньше, чем обычно. Старт отопительному периоду даем уже 8 сентября. А школы, садики и больницы смогут включить отопление уже завтра, 3 сентября», — написал мэр.

В первую очередь батареи станут теплыми в Северном и Соломбальском округах, а также в поселке аэропорта Талаги. Затем теплоснабжение появится в округах Варавино-Фактория и Майская горка, а затем — в Октябрьском и Ломоносовском округах.

Напомним, в 2020 году отопительный сезон в городе стартовал 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о старте отопительного сезонабыло объявлено в Нарьян-Маре.