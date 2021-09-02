Баксанский район, Кабардино-Балкария, 2 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии непогода причинила сильные разрушения в селе Заюково Баксанского района. От ветра и ливня, которые обрушились на населенный пункт вечером 1 сентября, пострадали дома местных жителей и социальные объекты.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

Шквалистый ветер снес крышу сельского дома культуры, частных домов, школы, повалены десятки деревьев, столбы электролиний.

«В результате неблагоприятных погодных явлений в виде сильного дождя и ветра повреждены кровли социальных объектов — дома культуры и школы в Заюково, а также частных домовладений», — сообщил о произошедшем глава республики Казбек Коков.

В настоящее время в населенном пункте объявлен режим ЧС. Создана комиссия для установления нанесенного стихией ущерба. Ведутся восстановительные работы и очистка улиц села от сломанных деревьев и щебневых заносов.