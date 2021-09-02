Москва, , 14:03 — REGNUM Второй пакет мер поддержки в сфере IT-технологий направлен на повышение темпов внедрения цифровых технологий и создание дополнительного внутреннего спроса, прежде всего, речь идет о сферах здравоохранения и образования, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если первый пакет мер поддержки был больше направлен на формирование среды, чтобы было интересно развивать бизнес в России, связанный с созданием софта, то второй пакет мер направлен на то, чтобы повысить темпы внедрения цифровых технологий и тем самым создать дополнительный внутренний спрос, большую часть которого должны забрать российские производители», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он обратил внимание на роль государства в ряде сфер, что даст импульс развитию российских компаний.

«Государство здесь является большим и важным игроком, в здравоохранении государство играет большую роль, в образовании, — такие наиболее динамично развивающиеся отрасли, и точно за счет централизации, за счет установления дополнительных требований к сервисам, которые должны появиться, это все даст мощный толчок к развитию наших компаний», — заявил министр.

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