Тбилиси, 2 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию в том, что тот требовал деньги за отказ выдвигаться кандидатом на пост мэра Тбилиси. Это заявление лидер «Мечты» 2 сентября сделал на брифинге.

Davit Teteloshvili Георгий Гахария

«Была попытка связаться через посредника по финансовому вопросу. Был разговор, что в обмен на финансовую помощь с нашей стороны он (Гахария, — прим. ИА REGNUM) не будет выдвигать свою кандидатуру на мэра Тбилиси, на что получил соответствующий ответ», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что потом Гахария якобы общался по этому же вопросу с действующим мэром Тбилиси Кахой Каладзе, которого «Мечта» снова выдвинула кандидатом, но желаемого результата не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 2 октября назначены выборы мэров городов и депутатов городских собраний. На пост мэра Тбилиси, кроме Гахарии и Каладзе, претендует лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.