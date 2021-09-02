Владивосток, , 14:01 — REGNUM С предложением провести масштабную реновацию городов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) обратился 2 сентября к президенту России Владимиру Путину заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока», — сказал Трутнев.

Кроме того, полпред президента РФ в ДФО уточнил, что состояние городов Дальнего Востока является одним из самых важных факторов, которые влияют на настроение людей и их желание жить и работать в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока.