Москва, 2 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Более 60% выплат в размере 10 тыс. рублей для пенсионеров Сбербанк начислил по данным на 11:00 мск. Об этом, как передает пресс-служба кредитного учреждения, заявил сегодня, 2 сентября, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Остальные выплаты, по его словам, будут начислены сегодня до 17:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают наши сотрудники, — рассказал Ведяхин. — Все системы работают в штатном режиме, клиенты в обычном режиме беспроблемно получают выплаты».

Напомним, как раньше сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент РФ Владимир путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить предложил выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. Соответствующий указ был подписан 24 августа.