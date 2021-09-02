Москва, 2 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Борьба китайского народа против империалистической Японии являлась мировой по своему масштабу. Об этом 2 сентября заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией»

«То, что китайский народ, несмотря на внутренние политические разногласия, в течение очень длительного времени вёл героическую войну против империалистической Японии, не только делает эту борьбу незабываемой, но делает эту борьбу действительно мировой по количеству жертв», — заявил Колеров.

«Я также должен сказать, что эта война империалистической Японии против Китая и китайского народа носила, несомненно, все черты геноцида. Китайский народ подвергся японскому геноциду, и мы должны говорить об этом прямо», — указал он.