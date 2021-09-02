Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года подаст Владивосток. Об этом 2 сентября заявил мэр города Константин Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Олимпийские кольца

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо», — сказал Шестаков.

По его словам, эти шаги позволят дополнительно создать во Владивостоке инфраструктуру, с которой в городе «жить будет ярче».

Ранее сообщалось, что заявку на проведение Олимпиады-2036 также намерены подать Санкт-Петербург и Казань.