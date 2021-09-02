Рига, 2 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года уровень заболеваемости коронавирусом (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) в Латвии вырос до 148. Как сообщил портал rus.lsm.lv, это в 25 раз выше, чем за соответствующий период 2020 года.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Год назад показатель за 2 сентября составлял 4,2 случая на 100 000 человек.

Сообщается, что за 1 сентября в Латвии сделали 21 942 теста на COVID-19 — положительными оказались 340 проб (0,9%). Среди инфицированных не были привиты либо не завершили курса вакцинации от коронавируса 280 человек, 60 были вакцинированы.

Всего с начала эпидемии зарегистрировали 143 446 позитивных «ковид"-теста. Максимальное суточное число зараженных было выявлено 31 декабря 2020 — 1861.

За последние семь дней зарегистрировали 9 летальных исходов. Общее число жертв болезни составляет 2580. В августе скончались 23 человека, в июле — 43, июне — 137, в мае — 245, в апреле — 232 человека, в марте — 281, в феврале — 423 человека.

В январе 2021 года был установлен антирекорд — 560 скончавшихся.