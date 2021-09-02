Киев, 2 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Украинские власти надеются пересчитать убытки из-за вхождения Крыма в состав России после «полной деоккупации» полуострова. Ущерб может превысить $270 млрд, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников в опубликованном 2 сентября интервью изданию Liga.net.

Иван Шилов REGNUM Гривна

По его словам, чтобы назвать окончательные цифры убытков, потребуется полноценный аудит с присутствием представителей Киева в Крыму. Это возможно «после полной деоккупации».

По активам, включая имущество с утраченным правом собственности, ущерб составляет до $135 млрд. Потери страны могут превышать это значение по меньшей мере вдвое. Резников считает, что нужно фиксировать все цифры и рассказывать о них российским гражданам, чтобы они понимали, за что «придётся платить».

Как сообщало ИА REGNUM, Резников рассчитывает «освободить» Крым, задействовав против России «мощный юридический фронт всего цивилизованного мира».

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