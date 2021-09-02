Москва, 2 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. При развитии системы здравоохранения на Дальнем Востоке необходимо учитывать специфику региона. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Российский лидер подчеркнул, что на Дальнем Востоке нельзя руководствоваться усредненными для всех регионов формулами и принципами развития медицины. Действовать «по шаблону» в этом случае недопустимо, иначе добиться позитивных изменений не получится, подчеркнул глава государства.

«На Дальнем Востоке много небольших населённых пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь. Оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего. Человеку, который столкнулся с болезнью не важны нормативы, ему нужна поликлиника, больница, медицинский центр, где ему реально могут помочь. В этом вопросе нам необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. И прошу правительство на этот счет оформить свои предложения», — сказал Путин.