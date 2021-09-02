Уфа, 2 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Башкирии 21 госучреждение культуры присоединилось к реализации программы «Пушкинская карта». Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Василий Иванов ИА REGNUM На Пушкинской площади

Среди них — четыре музея с филиалами и 17 театрально-концертных организаций. В настоящее время учреждениями культуры представлено 315 событий: свыше 250 спектаклей и концертов, более 60 выставок и культурно-образовательных мероприятий.

«Этих событий будет еще больше. Цифра растет с каждым днем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в России 1 сентября. У молодых людей от 14 до 22 лет включительно появилась возможность оформить электронную «Пушкинская карта» с тремя рублей на балансе, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий.