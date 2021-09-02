Грозный, 2 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Чечне увековечена память пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенным звания Героя Советского Союза. На территории мемориального комплекса Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялась установка бюстов выходцам из Чечни Ибрайхану Байбулатову, Канти Абдурахманову, Гоге Агамирову, Ивану Бочарову и Константину Абухову.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Напомним, проект по увековечиванию памяти особо отличившихся защитников Отечества реализует Российское военно-историческое общество и министерство культуры Чечни.

В 2020 году в республике уже были установлены бронзовые бюсты Героев Советского Союза Мовлади Висаитова, Ханпаши Нурадилова, Александра Алейникова,Хансултана Дачиева и Шетиеля Абрамова.