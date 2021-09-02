Москва, 2 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, конечно, обсудил с президентом США Джо Байденом не только «гарантии» энергетической безопасности Украины, его визит в США был достаточно насыщенным, но тема транзита российского газа и вообще снабжения им Украины была среди приоритетных, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 2 сентября, комментируя итоги встречи Зеленского и Байдена.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом гарантии энергетической безопасности Украины.

«Так вот, никаких гарантий в этой области Киеву, конечно, американцы дать не могут, их может дать только Россия. Тем не менее предпринять некие шаги с целью влияния на позицию Москвы Байден Зеленскому пообещал.

Между тем здесь всё ясно: российское руководство не будет делать по транзиту газа через Украину ничего, что шло бы вразрез с интересами России и её западноевропейских партнёров.

К разумным компромиссам, однако, Москва пока всё ещё готова — опять же, если эти компромиссы дадут ей какой-то выигрыш в других областях.

Так что, чем больше Киев будет подталкивать США в направлении его «защиты» от Москвы, тем больше он будет давать Москве козырей для диалога с США. Язык санкций давно себя исчерпал, и Киев зря на него надеется», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

Читайте подробнее: Байден пообещал Зеленскому продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»