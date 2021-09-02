Сент-Луис, США, 2 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» продлил контракт с защитником Колтоном Парэйко. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Dinur «Сент-Луис Блюз»

Отмечается, что «Сент-Луис Блюз» заключил с 28-летним игроком контракт на восемь лет. Общая сумма договора составит $52 млн — в среднем за год Парэйко будет получать $6,5 млн.

В сезоне 2020/21 Парэйко сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач.