Минск, 2 сентября 2021, 13:50 — REGNUM Посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей подписали 2 сентября договорённость о передаче МИД КНР безвозмездной помощи МИД Белоруссии «для укрепления материально-технической базы министерства». Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.
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«Белорусская сторона выразила благодарность китайским коллегам за оказанный дружественный шаг», — сказано в кратком официальном сообщении.
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